Mihailo Ristic é uma das caras novas do Benfica versão 2022/23 e à chegada ao St.George's Park, em Birmingham (Inglaterra), falou aos jornalistas sobre as primeiras semanas de trabalho.

«Está a ser muito intenso, talvez um dos estágios mais intensos que já tive, mas julgo que é suposto ser assim, para estarmos prontos para os grandes objetivos que temos pela frente. Estou muito satisfeito pela forma como as coisas têm estado a correr. Com o treinador e com o staff. Estamos aqui há poucos dias e temos uma estrada pela frente, mas até agora as coisas têm estado a correr na perfeição», afirmou.

Por ter terminado a Liga no 3.º lugar, o Benfica terá de iniciar o calendário competitivo mais cedo, entrando em ação logo na 3.ª pré-eliminatória de acesso à Liga dos Campeões. «As expectativas são sempre enormes neste clube. Não diria que é uma corrida contra o tempo, mas sabemos o que esperam de nós e o quão focados temos de estar», considerou Ristic, apostado em ganhar um lugar no onze. «Como qualquer jogador, trabalho sempre arduamente e dou o meu melhor para ter sucesso. E ter sucesso é fazer parte desta equipa e jogar. Claro que esse é o objetivo.»

Ristic, que chegou agora ao futebol português após vários anos em França, onde representou o Montpellier, é mais um dos muitos jogadores sérvios que passaram pelo Benfica nos últimos anos. O futebolista de 26 anos admitiu ter pedido referência a compatriotas. «Sim, claro. Muitos jogadores do meu país passaram por este clube e só ouvi coisas boas. Claro que todos falam na pressão, mas penso que estou no sítio certo», rematou.