O Benfica anunciou que vai retirar a camisola cinco da equipa da equipa de basquetebol, em homenagem ao antigo jogador e treinador Henrique Vieira.

«Em reunião de direção, foi decidido retirar a camisola 5 do basquetebol com o objetivo de homenagear e perpetuar a memória de Henrique Vieira, que nos deixou nesta semana», lê-se no site do Benfica.

Henrique Vieira, que morreu na segunda-feira aos 65 anos, jogou quase dez anos no Benfica, tendo conquistado sete campeonatos. Mais tarde, como treinador, levou os encarnados à conquista de dois campeonatos: em 2009/09 e em 2009/10.