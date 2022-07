Portugal entrou da melhor forma no Europeu sub-20, ao bater a Polónia por 41-31 em jogo do Grupo A.

Ao intervalo do jogo realizado no Pavilhão Desportivo Municipal de Gaia, Portugal já vencia por 21-11, com Martim Costa, que marcou oito dos dez golos neste período, em destaque.

Na segunda parte, os polacos ainda conseguiram reduzir para quatro pontos de diferença (29-25), mas Portugal voltou a subir de nível e construiu novamente uma vantagem confortável.

Nesta sexta-feira, Portugal volta a jogar, agora diante da Noruega, fechando depois o Grupo A diante de Espanha no domingo.