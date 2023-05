O Benfica apurou-se este sábado para as meias-finais do playoff do campeonato nacional de basquetebol, ao eliminar o Póvoa, em dois jogos.

Depois da vitória caseira por 97-46, as águias voltaram a triunfar por números expressivos, desta feita a jogar fora de portas: 93-79.

Ivan Almeida, jogador dos encarnados, foi o elemento em maior destaque, com 21 pontos, cinco ressaltos e cinco assistências.

Nas meias-finais, o Benfica vai defrontar o vencedor da série entre a Oliveirense e a Ovarense.