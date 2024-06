O jornal italiano Tutto Sport divulgou, nesta sexta-feira, a mais recente atualização da lista do Golden Boy, agora atualizada mensalmente através do chamado Golden Boy Index. Nele constam vários portugueses e também jogadores que atuam em Portugal.

João Neves, do Benfica, é o segundo na lista, estando muito perto do líder Lamine Yamal. Subiu um lugar face ao mês anterior. Depois, há também a presença de Andreas Schjelderup, também do Benfica, no 27.º posto. Mateus Fernandes, médio do Sporting, está na posição 65, subindo três.

Gustavo Sá, do Famalicão, mantém-se no 72.º posto, Roger Fernandes, do Sp. Braga, desce para o 84.º e Carlos Borges, do Ajax, surge na 93.º posição.

A lista final só deverá ser conhecida em outubro.