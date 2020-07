Depois do triunfo frente ao Boavista, o Famalicão é o adversário que se segue nesta reta final de campeonato do Benfica.

Em conferência de imprensa, Nélson Veríssimo deixou elogios à equipa orientada por João Pedro Sousa, lembrando as dificuldades que Sporting e FC Porto sentiram em Vila Nova de Famalicão.

«Diria que o Famalicão tem uma forma de jogar de equipa grande, gosta de ter bola, de ocupar os espaços na amplitude máxima do campo e isso pode desequilibrar a equipa. Tivemos isso em conta e pode ser um dos aspetos que vamos tentar explorar amanhã», afirmou.

«A equipa do Famalicão é bem organizada, com uma ideia de jogo muito definida e com muita qualidade. Basta olhar para os resultados de FC Porto e Sporting para antever um jogo difícil», acrescentou.

Veríssimo falou depois sobre Diogo Gonçalves, jovem que está precisamente emprestado ao Famalicão: «Não sei [se Diogo Gonçalves vai voltar ao Benfica] nem seria correto da minha parte falar da próxima época. Aquilo que posso dizer relativamente ao Diogo é que tem muita qualidade e que está a fazer boa época desportiva. Vamos ver o que é que o futuro reserva.»