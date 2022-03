O Benfica tem dois jogos consecutivos em casa para o campeonato nacional, antes e depois do duelo da Liga dos Campeões com o Ajax. A formação encarnada recebe já esta sexta-feira o Vizela e defronta ainda o Estoril antes da paragem para os compromissos das seleções.

«Não vou falar do Ajax, porque o jogo mais importante é este com o Vizela. O grupo de trabalho sabe desde o início da época que temos de lutar sempre pela vitória. Até à paragem de março, temos três jogos. Um para a Liga dos Campeões e dois em casa, com Vizela e Estoril. Temos de os vencer», salientou Nélson Veríssimo.

O treinador voltou a frisar que o objetivo do Benfica é chegar ao primeiro lugar: «Estamos em terceiro lugar, o objetivo passa por chegar ao segundo para depois chegar ao primeiro. Temos uma diferença pontual que temos de diminuir. Dependemos de nós na conquista dos três pontos e claro que também dependemos depois do que os rivais possam fazer nos jogos que têm.»

«Não há responsabilidade extra, há uma responsabilidade vincada desde o início da época. Neste clube, nesta casa, toda a gente sabe e o presidente já o disse: a exigência mínima é ganhar. É para isso que todos os dias treinamos, que trabalhamos, com compromisso e entrega. Sabemos o que andamos aqui a fazer, para chegarmos aos jogos e conquistar os três pontos», concluiu Veríssimo.