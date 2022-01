O treinador do Benfica, Nélson Veríssimo, em declarações na conferência de imprensa após o jogo com o Paços de Ferreira, da 17.ª jornada da Liga 2021/22 e que terminou com vitória dos encarnados por 2-0:

«As opções relativamente ao sistema, os treinadores olham muito para as características dos jogadores. Olhando para isso, julgamos que este é o sistema que os potencia. O sistema por si só não é fechado, não joga só desta forma.»