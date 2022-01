O treinador do Benfica, Nélson Veríssimo, em declarações na conferência de imprensa após o jogo com o Paços de Ferreira, da 17.ª jornada da Liga 2021/22 e que terminou com vitória dos encarnados por 2-0:

«Os dados estatísticos refletem a circunstância do jogo. Fizemos o que nos competia, que era receber o Paços de Ferreira e ganhar. Temos consciência que não fizemos o jogo que esta equipa consegue fazer, o que significa que temos muita margem para crescer. A equipa sabia que era importante ganhar no regresso ao nosso estádio e encurtar distancia para quem vai na frente. Todos os jogadores que entraram contribuíram para o objetivo. De forma global, estamos satisfeitos com todos.»

«Quando há uma mudança de treinador, é claro que há diferenças. Temos de crescer em tudo, ideias ofensivas, momentos de transição, tudo. O plantel tem capacidade para ir de encontro ao que queremos, os jogadores estão concentrados em ir de encontro ao que os nossos adeptos exigem. Temos margem para crescer e isso seguramente acontecerá ao longo da Liga.»