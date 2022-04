O treinador do Benfica, Nélson Veríssimo, em declarações na conferência de imprensa após o empate frente ao Famalicão (0-0), em jogo da 31.ª jornada da Liga:

[Aposta em Paulo Bernardo] «O Paulo Bernardo tem tido oportunidades de jogar em alguns jogos e tem contribuído, sentimos que podia ser um bom jogo para ele. Assim como o Gil Dias, que também jogou na ausência do Everton. Como tenho dito, todos contam neste grupo alargado. O exemplo mais concreto é o Gil Dias, que não jogava muito e foi opção com o Liverpool e marcou ao Sporting. Tive oportunidade de dizer ao Taarabt que não saiu porque tivesse estado mal. O Paulo Bernardo também merecia esta oportunidade e sentimos que podia dar-nos um posicionamento entrelinhas mais constante do que o Taarabt, a lógica foi por aí, mas também olhando para o rendimento que o Paulo Bernardo tem tido.

[A saída do Gil Dias prejudicou a dinâmica do Benfica] Não senti que a equipa tivesse perdido dinâmica ofensiva, continuámos a ter oportunidades. O Radonijc tem características diferentes, é mais vertical à direita. As coisas nem sempre lhe correram bem, mas tentou dar o melhor de si, e quando sentimos isso, está tudo bem.»

[Equaciona dar tempo de jogo aos jovens jogadores nestes últimos jogos] A mim o que me pesa é sempre tomar sempre as melhores decisões em função dos interesses da equipa. Temos um plantel de 23 jogadores mais guarda-redes, e também temos dois olhos na evolução dos nossos jovens da equipa B. faz parte do treinador da equipa principal do Benfica ter esse olhar mais atento para os jovens. Naturalmente que sim, mas isso não quer dizer que agora estes jogadores saiam todos e venham os da equipa B.»