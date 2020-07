O treinador do Benfica, Nélson Veríssimo, em declarações na conferência de imprensa após o dérbi com o Sporting, na Luz, para a 34.ª e última jornada da Liga 2019/20:

«Foi um jogo aberto, com as equipas à procura do domínio. Conseguimos na primeira parte várias ocasiões de golo. Na segunda, há um momento em que Sporting equilibra e depois a sensação com que fico é que tivemos dominio e fizemos o segundo, que creio que foi justo.»

«Preparámos o jogo só a pensar no Sporting, temos tempo para pensar no FC Porto. Não, a taça não é a salvação. Aqui o objetivo é sempre o titulo. Há outro troféu e vamos entrar com intuito de o ganhar.»