Nélson Veríssimo aproveitou a conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Sporting para dar os parabéns a Jorge Jesus, que completa esta sexta-feira 66 anos.

O técnico interino dos encarnados foi questionado sobre se já tinha estado com JJ, mas optou por apenas desejar-lhe felicidades no comando técnico do clube da Luz.

«Em relação ao Jorge Jesus desejo-lhe novamente as felicidades nesta aventura, sabendo de antemão que o seu sucesso será o dos benfiquistas. E aproveito para lhe dar os parabéns, que faz anos hoje», disse.