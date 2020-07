Já campeão, o FC Porto entra em campo este sábado para fechar a edição 2019/20 da Liga, na deslocação ao terreno do Sp. Braga.

Um jogo que antecede a final da Taça de Portugal, frente ao Benfica, agendada para o dia 1 de agosto. O técnico dos dragões garante que a equipa só pensará nessa partida após o desafio com os bracarenses.

«Os ensaios vamos fazê-los durante a próxima semana, depois do jogo com o Sp. Braga. O importante é falar do Sp. Braga», disse Conceição, em conferência de imprensa.

«Ninguém prepara dois jogos ao mesmo tempo. Pode haver lesões, castigos, e isso já muda um bocadinho. Esses 'ses' não entram. Escolho o melhor onze para jogar amanhã [sábado]», acrescentou, sobre o assunto.