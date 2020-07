Iker Casillas promoveu um convívio do plantel do FC Porto num hotel de Vila Nova de Gaia, aproveitando a folga concedida por Sérgio Conceição nesta terça-feira, após a goleada frente ao Moreirense (6-1).



O antigo guarda-redes lançou o convite e todo o grupo de trabalho rumou à unidade hoteleira de luxo, uma das mais conceituadas da região.



Otávio partilhou algumas imagens nas redes sociais, ao lado de jogadores como Fábio Silva, Tiquinho Soares e Jesús Corona. O convívio, que ainda está a decorrer, abrangeu todos os atletas, os elementos da equipa técnica do FC Porto e o staff que trabalha diretamente com o plantel principal.



Héctor Herrera, antigo capitão do FC Porto, pernoitou no hotel e acabou por cruzar-se com o grupo, saudando os novos campeões nacionais. O mexicano representa atualmente o Atlético de Madrid.



Iker Casillas, recorde-se, terminou contrato com os dragões a 30 de junho e deve aceitar um convite do Real Madrid para integrar a estrutura do clube espanhol, após cinco anos de ligação ao FC Porto.