Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, fez neste domingo a antevisão ao encontro referente à 33.ª jornada da Liga. Já como campeões nacionais, os dragões recebem o Moreirense na segunda-feira, a partir das 21h15.

Recentemente, um grupo de adeptos lançou um movimento nas redes sociais para tornar Iker Casillas campeão, desejando a sua presença em campo num dos últimos jogos da prova. O técnico portista afastou esse cenário.

«O Iker não pode jogar. Não sei se tem o aval médico para jogar, penso que não, e não tem contrato com o FC Porto. Até se podia fazer um contrato de um dia ou de um mês, mas tem a ver com o seu estado de saúde. É tão simples como isso. As pessoas estão mal informadas», salientou.

Sérgio Conceição agradeceu o contributo de Iker Casillas ao longo de cinco anos de ligação ao FC Porto e desejou boa sorte ao antigo guarda-redes, que deve assumir um cargo no Real Madrid, de acordo com notícia avançada na semana passada pelo jornal espanhol Marca.

«O Iker foi um jogador super-importante, é um homem respeitado no futebol mundial. Se se confirmar o seu regresso ao Real Madrid, que tenha muita saúde e muita força para esse novo projeto», concluiu o treinador azul e branco.