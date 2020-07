Iker Casillas esteve no Estádio do Dragão para assistir ao triunfo do FC Porto frente ao Sporting (2-0) e juntou-se à equipa no relvado para festejar a conquista do título nacional. Esta quinta-feira, o guardião espanhol deixou uma mensagem nas redes sociais em que contou o que sentiu naquele momento.

«Dizem que o tempo faz esquecer quase tudo. E esse é o melhor remédio para curar momentos desagradáveis. Há 15 meses que eu não pisava o relvado do Dragão (em abril de 2019 joguei o meu último jogo contra o Santa Clara) e tenho de admitir que fiquei animado de novo. Uma pequena caminhada até a área. Uma vista panorâmica do campo. Um olhar mais prolongado às balizas... Muitas recordações e sentimentos!», escreveu o guardião espanhol.

«Ontem fiquei muito feliz com o campeonato que foi ganho. Os jogadores e o clube merecem. É uma celebração diferente. Aquela alface fresca, aquele tomate saboroso, atum para quem quer, cebola, milho... mas falta a dose de sal, óleo e vinagre que cada um quiser. Ainda assim, celebramos um campeonato. Este campeonato vai entrar na história por tudo o que já sabemos sobre o Covid-19 e tal. Espero que seja o último a ser ganho assim. E espero que o próximo, claro, seja vencido novamente pelo FC Porto. Parabéns», disse ainda Casillas.