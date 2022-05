No acerto do calendário da nona jornada do Campeonato Nacional de Juniores, o Benfica venceu o Estoril (3-1) e o primeiro golo dos encarnados foi o momento alto da tarde no Seixal.

Após um cruzamento de Diego Moreira a partir do corredor esquerdo, Pedro Santos, que recentemente também se sagrou campeão da Youth League, esperou que a bola ficasse à sua mercê e armou um pontapé de bicicleta, que culminou num golo sensacional.

Cumpridas 12 jornadas, Benfica e FC Porto seguem no topo da tabela da fase de apuramento de campeão, ambos com 27 pontos.

O golo de Pedro Santos: