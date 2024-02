Roger Schmidt voltou a surpreender para a receção do Benfica frente ao Portimonense, da 23.ª jornada da Liga, e aposta num onze inicial sem um avançado fixo, tal como havia feito no empate em casa do Vitória de Guimarães, de há duas semanas.

É Rafa quem deve ocupar esse lugar, com um trio composto por Di María, João Mário e Neres no apoio. No meio-campo, Orkun Kökcü regressa às opções iniciais e vai jogar ao lado de João Neves.

SIGA AQUI, A PARTIR DAS 18H00, O BENFICA-PORTIMONENSE AO MINUTO.

Já na defesa, mais concretamente no lado esquerdo, nem Morato nem Álvaro Carreras: é Aursnes quem regressa a essa posição. Face ao jogo com o Toulouse, no total Roger Schmidt faz duas alterações: saem Morato e Tengstedt – ausente devido a síndrome febril – e entram Aursnes e Kökcü.

Por sua vez, o treinador do Portimonense, Paulo Sérgio, faz duas alterações face ao empate diante do Vitória de Guimarães: saem Igor Formiga e Lucas Ventura, entram Guga e Gonçalo Costa.

OS ONZES INICIAIS

ONZE DO BENFICA: Trubin, Bah, António Silva, Otamendi e Aursnes; João Neves e Kökcü; Di María, João Mário e Neres; Rafa.

ONZE DO PORTIMONENSE: Kosuke Nakamura, Alemão, Pedrão e Filipe Relvas; Guga, Carlinhos, Dener e Gonçalo Costa; Hélio, Berto e Jasper.