O novo selecionador nacional Roberto Martínez esteve esta quinta-feira no centro de estágios do Seixal, onde se reuniu com Gonçalo Ramos, João Mário e António Silva, o trio de jogadores do Benfica que representaram Portugal no Mundial do Qatar.

Esta visita vem na sequência de outras em que o técnico espanhol se tem encontrado com internacionais portugueses, desde logo como aconteceu com Cristiano Ronaldo, para trocar algumas impressões sobre a Seleção.

Roberto Martínez, que entre 2016 e 2022 comandou a Bélgica, foi anunciado como novo técnico da seleção portuguesa a 9 de janeiro, tendo assinado contrato até 2026.