O Benfica emitiu um comunicado sobre as críticas do CNID – Associação dos Jornalistas de Desporto à postura de Roger Schmidt na conferência de imprensa após o dérbi frente ao Sporting.

Porém, na nota oficial, o clube não se pronunciou sobre as críticas do Sindicato de Jornalistas, que lamentou igualmente a atitude do treinador.

«O CNID prestou-se hoje a um triste exercício de discriminação e perseguição relativamente ao treinador do Benfica, Roger Schmidt», diz o Benfica, concluindo: «Uma vez mais, assistimos a um tratamento diferenciado por parte do CNID quando as cores são as do Benfica. Uma postura ainda mais condenável quando muitos outros treinadores e clubes têm protagonizado atitudes ameaçadoras e desconsiderantes para com profissionais da comunicação social sem que do lado do CNID se tivesse registado um único gesto de reprovação.»