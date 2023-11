Para além do Sindicato dos Jornalistas, o CNID – Associação dos Jornalistas de Desporto também veio a público condenar a atitude de Roger Schmidt após o dérbi entre o Benfica e o Sporting, que terminou com a vitória da formação encarnada (2-1).

«Acha que o resultado foi melhor do que exibição?» O treinador do Benfica não gostou da questão e perguntou ao jornalista se era «do Sporting ou do FC Porto».

«Roger Schmidt sabe, por longa experiência, que os jornalistas estão numa conferência de imprensa para fazer perguntas. Em Portugal, na Alemanha, na Áustria ou na China», salienta a direção do CNID.

A associação considera que o técnico alemão «teve uma lamentável atitude e deve pedir desculpas públicas», recordando que «os jornalistas não estão ao serviço dos clubes, estão ao serviço do público».