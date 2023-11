Ángel Di María deixou uma mensagem nas redes sociais após a sensacional vitória do Benfica frente ao Sporting, no dérbi eterno (2-1), com uma ponta de ironia: «Esta é a crise do Benfica, ahahaha».

Entretanto, a esposa do internacional argentino decidiu comentar a publicação de Di María e criticar os adeptos encarnados que abandonaram as bancadas do Estádio da Luz ainda antes do período de descontos.

«Os que foram embora antes do tempo, irritados, onde festejaram os golos? No táxi? Vamos Benfica», escreveu Jorgelina Cardoso.