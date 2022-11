Roger Schmidt participou no 22.º Fórum de Treinadores de Elite da UEFA, realizado nesta segunda-feira em Nyon (Suiça), na sede do organismo que regula o futebol europeu.

O treinador do Benfica teve a companhia de outros técnicos ilustres, como o português Paulo Fonseca, do Lille. Christophe Galtier (Paris Saint-Germain), Oliver Glasner (Eintracht Frankfurt), David Moyes (West Ham), Erik ten Hag (Manchester United), Rafa Benítez (sem clube), Carlo Ancelotti (Real Madrid), Luciano Spalletti (Nápoles), Stefano Pioli (Milan) e Thomas Tuchel (sem clube) também participaram na sessão.

No final do Fórum, Schmidt falou aos jornalistas presentes sobre as mais diversas temáticas, com as declarações a serem reproduzidas pelo site oficial do clube encarnado.

«Construir uma série com muitas vitórias e sem derrotas, a este nível, parece-nos ser uma coisa muito difícil quando olhamos para trás, mas nós pensamos jogo a jogo, e em cada jogo podemos vencer. Esta é a nossa forma de estar. Um dia, quando perdermos, também saberemos gerir a situação», começou por dizer, antes de comentar a calendarização: «O calendário que temos não é o melhor para nós, para ser sincero. Sei que temos a Taça da Liga, em Portugal, e eu respeito esta competição, mas se compararmos o nosso calendário com os calendários de outros países, vamos ver que existe uma grande diferença.»

«Na Alemanha, por exemplo, pararam agora e só retomam a competição no dia 23 de janeiro, são mais de dois meses sem jogos. Mas nós jogamos outra vez já no próximo domingo, quando arranca o Mundial. Parando agora, pode-se dar descanso aos jogadores, porque os últimos meses foram muito exigentes, e há possibilidade de fazer uma nova pré-época para preparar os jogadores para o resto da temporada. As equipas que podem fazer isso têm uma grande vantagem», considerou.

Questionado sobre uma eventual ida ao mercado em janeiro, o treinador do Benfica disse o seguinte: «Fazer alguma coisa nesse período depende das opções que tenhamos e das análises que façamos. Temos uma boa equipa, alguns jogadores não foram muito utilizados na primeira fase da época, também devido a lesões. Lucas Veríssimo e João Victor estiveram lesionados durante muito tempo, Julian Draxler e Morato também pararam por causa de lesões, Fredrik Aursnes é outro jogador que vai voltar... Temos boas opções, jogadores de qualidade, mas, para criar um equilíbrio perfeito na equipa, a janela de transferências de verão não é suficiente. Temos sempre de fazer alguns ajustes, mas, no nosso caso, não é uma grande necessidade. Vamos analisar o mercado e depois veremos se fazemos alguma coisa.»

«Continuando neste nível, podemos terminar como campeões nacionais, esse é o nosso principal objetivo. Estão disputadas apenas 13 jornadas, temos muitos jogos pela frente. Nada está feito nem conseguido, competimos com outras equipas de grande nível e existem sempre surpresas na Liga, há muitas equipas boas. Vimos na época passada, por exemplo, com quantos pontos é que o FC Porto terminou», salientou Roger Schmdt.

Por isso mesmo, o técnico encarnado evita fazer balanços antecipados. «Para ser honesto, ainda não alcançámos nada. O que alcançámos, até aqui, foi chegar à fase de grupos da Liga dos Campeões e depois o apuramento para os oitavos de final. Algo que é fruto do nosso trabalho, assim como ainda estarmos a disputar todas as competições. Na minha opinião, conseguimos jogar bom futebol, consistente, no último mês, sendo algo que nos traz confiança», rematou o alemão.