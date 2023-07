O treinador do Benfica, Roger Schmidt, assegurou este sábado que os encarnados não estão «sob pressão» quanto às opções para a baliza, elogiando a época passada de Odysseas Vlachodimos e lembrando que o clube tem ainda os jovens Samuel Soares e Léo Kokubo, além de André Gomes, que está lesionado e vai ficar afastado vários meses.

«Queremos jogar para títulos e se queres jogar em provas como a Champions tens de ter uma boa equipa. Estou contente com a base, mas perdemos alguns jogadores importantes e tentámos substituir da melhor forma. Estou contente com a equipa atual, mas, como disse, talvez possamos perder mais um ou dois jogadores e temos de estar preparados. Quanto aos guarda-redes, no inverno perdemos o Helton, na altura decidimos não substituir, confiámos nos jovens, o Samu, o André e o Leo. O André está lesionado, talvez por mais alguns meses e é esta a situação, mas estou calmo com isso», começou por dizer, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Feyenoord, de preparação, em Roterdão (domingo, 15h00).

«O Ody jogou uma época fantástica, foi bom, mostrou a sua qualidade. O Samuel é um jovem com talento, neste momento temos esta situação, não estamos sob pressão», rematou.

Questionado pouco depois pelo guarda-redes brasileiro Bento, do Athletico Paranaense, por quem o Benfica já negociou neste verão, Schmidt não comentou em específico sobre o atleta e garantiu estar «calmo».

«Não faço comentários sobre jogadores, já falei sobre a situação dos guarda-redes, estou calmo sobre esse assunto. O Benfica tenta, em qualquer posição, estar preparado para ter soluções. É claro, mas não comento determinados nomes», finalizou.