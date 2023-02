O treinador do Benfica, Roger Schmidt, lembrou as dificuldades que o Vizela criou na Luz, na primeira volta do campeonato.

«Espero um jogo difícil, o Vizela está a jogar muito bem, vimos isso no jogo em casa. Marcámos no último segundo do jogo e eles confirmaram durante a época, que acreditam neles mesmos, têm qualidade, velocidade, procuram soluções futebolísticas», disse o alemão, na antevisão ao duelo com os minhotos.

«Não é fácil jogar contra eles, sobretudo em casa deles. Não sabemos exatamente como vão jogar, porque muitas vezes mudam contra nós, se com quatro defesas ou cinco. O que precisamos é de estar focados, tensos e preparados para um jogo difícil. Mostrámos com o Boavista que, se a história do jogo não é perfeita a nosso favor, em que o adversário marca na única oportunidade, acreditamos em nós mesmos. Temos de estar preparados para a história do jogo e com um bom desempenho confiamos que podemos vencer», disse.

O técnico germânico foi ainda questionado sobre um eventual aumento de pressão para ganhar o título, mas rejeitou essa ideia: «Temos 13 jogos para sermos campeões, no início da época havia 34 jogos, quase que temos de ganhar todos. Portanto a pressão não está a aumentar, mas ainda existe. Queremos dar o campeonato aos adeptos, estamos a trabalhar muito para isso, e todos os jogos são importantes para isso»

«Precisamos de muitos pontos para sermos campeões. Estamos numa boa situação, somos a única equipa que depende de nós e queremos continuar assim. Temos de focar-nos nos próximos 90 minutos, sabemos quão difícil é ganhar, especialmente fora. Como disse, o Vizela é uma grande equipa e respeitamo-los», acrescentou.

O Benfica joga este sábado em Vizela a partir das 20h30, num jogo a contar para a 22.ª jornada da Liga e que poderá acompanhar AO MINUTO aqui.