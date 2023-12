Roger Schmidt, treinador do Benfica, não compareceu na habitual conferência de imprensa que se realiza após o jogo, depois do empate dos encarnados em casa do Moreirense (0-0), na 12.ª jornada da Liga.

O treinador alemão, que esteve na flash interview à SportTv, em inglês, não falou aos jornalistas porque não estava presente nenhum tradutor em Moreira de Cónegos.

Recorde-se que o Benfica segue no primeiro lugar do campeonato, mas pode ver o Sporting a isolar-se na liderança, esta segunda-feira, após a receção ao Gil Vicente.