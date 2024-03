O treinador do Benfica, Roger Schmidt, em declarações na conferência de imprensa após a vitória em casa do Rangers (1-0), em jogo da segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa:

[O que significa esta vitória?] «É futebol internacional e o Benfica é um grande clube, com muita história e tradição. Jogar jogos internacionais, especialmente na fase a eliminar, é muito importante para o clube e para a equipa. Temos um plantel com jogadores mais velhos e mais jovens, isto permite aos mais jovens desenvolverem. É muito importante para nós e especialmente para o clube.

[Sobre Florentino] Temos muitas opções para o meio-campo. O momento é decisivo. O Florentino é muito importante para nós e para mim. Na época passada jogou muitas vezes e muito bem, foi importante para ganharmos a Liga. Este ano continua a ser importante, mesmo não jogando demonstrou uma excelente atitude, é um exemplo para outros jogadores que não são titulares. Agora é tempo de jogar, tem jogado bem, hoje fez um jogo fantástico. Está sempre em forma, positivo, é o que um jogador tem de fazer.

[Opções na frente do ataque] O Casper Tengstedt esteve lesionado, voltou, mas depois ficou doente. Agora está outra vez de volta. O Arthur e o Marcos Leonardo também têm estado bem, hoje o Marcos estava cansado ao intervalo, e achei que o Casper era a melhor opção. É muito bom na profundidade, na pressão. precisou de algum tempo, mas no final fez um grande jogo.

[Neves e Florentino é a melhor dupla de meio-campo para dar equilíbrio à equipa?] Eles estiveram muito bem, mas também o António Silva, o Otamendi, o Bah e o Aursnes. O mais importante para mim é que os jogadores do ataque também trabalharam muito. Estivemos muito compactos e isso é que é importante para a equipa. Foi o que falámos antes do jogo, queríamos fazer um jogo de grande nível. A equipa teve uma grande resposta. O Florentino e o João Neves deram-nos equilíbrio, mas juntos com os outros jogadores.

Acho que na primeira parte já tínhamos tido bons momentos na transição, o que faltou foi algum acerto na definição. Tivemos os nossos momentos. Mas temos de aceitar que o Rangers também nos podia pôr alguma pressão, estava a jogar em casa. O mais importante é que não concedemos muitas oportunidades.»