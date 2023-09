O treinador do Benfica, Roger Schmidt, em declarações na conferência de imprensa após a derrota frente ao Salzburgo (2-0), no Estádio da Luz, em jogo do grupo D da Liga dos Campeões:

«Um jogo muito difícil, um início muito difícil. Neste nível de Champions League, jogar tantos minutos com menos um e a perder é difícil. A reação da equipa foi fantástica, esteve bem. Mesmo com dez, criámos oportunidades para marcar, mostrámos que acreditávamos que podíamos vencer. Também devíamos ter tido um penálti antes do 1-0 e o número 6 devia ter sido expulso [Baidoo]. Hoje estava tudo contra nós. Houve demasiadas coisas contra nós, mas os jogadores acreditaram até ao fim. O Salzburgo marcou o 2-0 na segunda oportunidade que teve no jogo. Quando te esforças tanto, mereces a recompensa de marcar. Mas a mentalidade foi top.

[Apoio dos adeptos no fim] É o que tentamos fazer, mostrar aos adeptos bom futebol e dar tudo pelo clube. Foi isso que vi e o que senti no relvado e os adeptos sentiram isso nas bancadas. Gostaram da exibição dos jogadores e os aplausos depois do jogo foram bons para os jogadores. Do que vi hoje dos jogadores, dá-me muita confiança de que vamos qualificar-nos para a fase a eliminar.

[Sobre o passado no Salzburgo] Gostei muito de estar no Salzburgo, houve muitas mudanças de lá até agora. Não tenho quaisquer más memórias. É bom ouvir elogios, mas mudou muito do meu tempo para agora e criou-se uma nova maneira de jogar futebol. O que o Salzburgo conseguiu nos últimos dez anos é extraordinário, uma história de sucesso. Há poucos clubes na Europa que podem dar-se ao luxo de ter uma filosofia de jogo desde as camadas jovens até à equipa principal. Sem o Salzburgo, o Leipzig não seria o que é hoje. É uma história de sucesso e é um prazer estar associadao a ela.»