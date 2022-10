Roger Schmidt analisou a vitória sobre o FC Porto, no Dragão, que deixa o Benfica com seis pontos de vantagem na liderança da Liga.

As declarações do técnico encarnado na conferência de imprensa após o clássico:

«Foi um jogo difícil para nós. Não um bom jogo, mas era o que esperávamos. Tivemos de defender muitas bolas longas, disputar muitas segundas bolas e defender muitas boas paradas, acho que o fizemos bem. Não jogámos ao nosso melhor nível, mas defendemos bem. Num jogo com muitas faltas, muitas queixas, perdemos a oportunidade para jogar melhor futebol no final da primeira parte, logo a seguir ao cartão vermelho [de Stephen Eustáquio, aos 27m]. Na segunda parte jogámos melhor. Era claro para nós que teríamos a nossa hipótese de vencer o jogo, o que acabou por acontecer. Merecemos ganhar. Estou feliz com os meus jogadores. Ganhámos bons jogos este ano, hoje o teste era completamente diferente. Não importava como, o importante era vencer.»

«Tivemos de mudar três ao intervalo, caso contrário não terminaríamos com o jogo com onze jogadores. Se eles quisessem marcar era em bolas longas, contra-ataque ou então bolas paradas. A paciência foi decisiva para controlar o jogo e na segunda parte controlámos. Na primeira parte o jogo estava completamente fora de controlo. Por isso, fiz as substituições ao intervalo. por causa dos amarelos. Houve muitos contactos. Foi um jogo difícil também para o árbitro. Como disse, não estou ciente de acabar o jogo com onze jogadores se os deixasse em campo.»