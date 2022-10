Sérgio Conceição respondeu apenas a uma pergunta na conferência de imprensa após o clássico entre FC Porto e Benfica, no Estádio do Dragão (0-1). O treinador foi expulso já depois do apito final, por protestos:

«Esta é daquelas derrotas em que sinceramente há pouca coisa a dizer. Estou extremamente orgulhoso, penso que das três equipas fomos a mais competente, a mais corajosa, a que procurou mais ganhar o jogo, de forma limpa, com intensidade grande, perante uma equipa que estava num bom momento.»

«Tenho de realçar o que foram os 95 minutos dos meus jogadores, o esforço que fizeram, a competência que tiveram, nunca baixando os abraços, criando situações para ganhar o jogo, não para empatá-lo, mesmo com dez elementos. Depois o resto, vocês puderam assistir.»

«Estou muito orgulhoso da coragem, da competência, da qualidade que nós temos. O campeonato não acabou, estamos à 10ª jornada, eu já não fui campeão com sete pontos de vantagem, já fui campeão com sete pontos de atraso e estamos aqui para dar luta. Vamos dar luta. Vamos dar luta para ganhar este campeonato, porque merecemos, porque somos melhores!»

Após a resposta, finalizada com uma palmada na mesa, Sérgio Conceição levantou-se e abandonou a sala.