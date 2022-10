Declarações do futebolista do FC Porto, Otávio, à SportTV, após a derrota por 1-0 ante o Benfica, no Estádio do Dragão, em jogo da 10.ª jornada da I Liga:

«Ele [João Pinheiro] expulsa o Eustáquio com duas faltas, acho que não era para ter sido expulso, mas teve esse critério. Depois, na primeira parte, o Bah tinha de ser expulso também, por isso é que o treinador deles tirou três ao intervalo. Acho que tivemos o jogo controlado na primeira parte, com um a menos foi mais complicado. Lutámos até ao final, merecíamos outro resultado, agora é levantar a cabeça para o próximo jogo.»

«Ainda há muitos jogos, aqui ninguém baixa a cabeça, é seguir para o próximo jogo, somos o FC Porto e vamos à procura.»

«O grupo entregou-se todo, quem entrou ajudou, mas com um a menos é difícil. Agora é levantar a cabeça, não vou falar mais nada, senão é capaz de não ser bonito.»