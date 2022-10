Rafa, jogador do Benfica, em declarações na flash interview da Sport TV após a vitória das águias por 1-0 no Estádio do Dragão:

[Volta a marcar ao FC Porto três anos depois de ter marcado na última vitória do Benfica sobre os dragões, precisamente no Dragão]

«A única coisa que nos importava era ganhar, não interessava quem fazia o golo ou não. O importante é voltar e ganhar e seguirmos jogo a jogo e ganharmos.»

[Benfica ficou a jogar contra dez muito cedo]

«Tivemos de ser pacientes no jogo. Estávamos a jogar com mais um e fizemos isso. Mantivemo-nos fiéis ao nosso trabalho e isso levou-nos à vitória.»

[Passo importante rumo ao título?]

«Não. Foi mais um jogo que ganhámos, vamos passo a passo e jogo a jogo para ganhar os nossos jogos. E é isso que interessa.»