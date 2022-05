Na despedida do PSV, Roger Schmidt, que já tem acordo para ser o próximo treinador do Benfica, fez um balanço das duas épocas que passou nos Países Baixos e admitiu que vai aproveitar um período de descanso, antes de abraçar o novo projeto.

«Agora é hora de férias, foi uma época difícil, muitos jogos, por isso agora é tempo de relaxar um bocado», começou por dizer na última entrevista aos órgãos de comunicação do clube de Eindhoven.

O técnico alemão diz estar «satisfeito» com o trabalho desenvolvido no PSV, onde conseguiu vencer uma Taça e uma Supertaça, mas falhou a conquista da Eredivisie.

«Não conseguimos o campeonato, que teria sido o fim perfeito para esta época. Demos o nosso melhor, o Ajax é uma equipa muito forte, eles terminaram com mais dois pontos do que nós, mas fizemos 81, que é muito. O que os jogadores fizeram nesta e na outra temporada foi bom. Podemos estar satisfeitos, não só pelos resultados, mas também pelo desenvolvimento individual dos jogadores», vincou.

Schmidt reforçou o trabalho desenvolvido pelo plantel e entende como natural ter justificado publicamente muitas das suas opções técnicas durante a temporada.

«É normal, enquanto treinador tens diferentes perspetivas da comunicação social e dos adeptos. Tenho de tomar decisões e tomo-as sempre em relação ao que pode ser melhor para a equipa, sermos mais bem-sucedidos e alcançar os objetivos. Esse tem de ser o meu foco. Às vezes, senti um pouco a falta de apreciação aos jogadores, fizeram uma excelente temporada e mereciam mais destaque do que aquele que tiveram, mesmo na comunicação social», defendeu.

O germânico assume que vai sentir «falta das pessoas» do clube neerlandês e também do centro de treinos, o De Herdgang.

Schmidt está a caminho de Portugal e chega com mais bagagem, depois de experiências no país Natal, na Áustria, China e Países Baixos. «Estou sempre a evoluir. Com os anos, podes usar cada clube e cada momento para ganhar mais experiência e ser melhor treinador.»

Recorde-se que o Benfica comunicou a 27 de abril a existência de um princípio de acordo com o técnico de 55 anos, que sucede assim a Nélson Veríssimo no comando técnico dos encarnados.

