O Benfica é líder do campeonato, com quatro pontos de vantagem sobre o FC Porto e seis sobre o Sp. Braga. A jornada 30 da Liga traz um duelo entre águias e bracarenses, no sábado, e só na segunda-feira os dragões entrarão em ação.

Isso é melhor ou pior para os encarnados? Para Roger Schmidt, pelo menos, é igual.

«Como tenho dito, temos de testar focados nos 90 minutos no Sp. Braga, não vamos olhar para outros jogos. Decisivo, especialmente na nossa situação, em que estamos à frente, é ganhar os nossos jogos para que ninguém possa interferir. Eles jogam mais tarde porque ontem [quinta-feira tiveram um jogo de Taça. Acho que isso não é importante», defendeu, em conferência de imprensa.

O treinador do clube da Luz foi depois questionado sobre um eventual discurso especial antes do duelo com o Sp. Braga, que pode ser decisivo para as contas do título, e deixou uma garantia: vai fazer tudo igual.

«Na minha opinião, os jogadores estiveram com uma boa atitude esta semana, vi muita qualidade. É novo para nós termos tantos treinos para preparar os jogos, e poder prepará-los no relvado, não só com reuniões. Os jogadores estiveram muito bem, senti-os frescos, motivados e confiantes. Não vou revelar o meu discurso, mas não é específico deste jogo, tem sido assim toda a época», referiu.

«Falamos sempre de diferentes tópicos como a nossa atitude, os objetivos… na minha opinião, temos de pôr a experiência desta época neste tipo de jogos. Há sempre altos e baixos, aprendemos quando ganhamos e perdemos. Felizmente ganhámos a maior parte dos jogos que jogámos, perdemos alguns, e acho que que temos de pôr todas estas experiências frente ao Sp. Braga. É um processo, não é com um discurso que se ganha o jogo de amanhã. É a cultura do clube e a motivação de acreditarmos em nós», atirou.