Principal goleador do Benfica nesta temporada, Gonçalo Ramos atravessa a maior seca de golos de 2022/23: são já seis jogos sem marcar de águia ao peito.

Antes do jogo frente ao Sp. Braga, Roger Schmidt foi questionado sobre o momento do internacional português, que contrasta com o bom contributo que Petar Musa tem dado a partir do banco de suplentes. Mas afinal, por quem vai optar o treinador alemão diante dos bracarenses?

«Claro que não vou dar informação do onze inicial. O que posso dizer é que na minha opinião ambos os avançados estão em boa forma. Para mim, o Gonçalo marcou contra o FC Porto, para a estatística foi autogolo, mas para mim foi golo do Gonçalo», começou por dizer em conferência de imprensa, antes de defender que este momento de Ramos é normal.

«O que aconteceu nos últimos jogos ao Gonçalo é normal, na minha opinião ele está a fazer uma época fantástica, a nível internacional e na Liga. Marcou muitos golos e se és um avançado jovem como ele, em que está a ter pela primeira vez na carreira esta responsabilidade como avançado titular no Benfica, ter algumas semanas em que não marcas, para mim é normal. Mas aprecio tudo o que o Gonçalo faz, trabalha muito pela equipa. Não é só sobre os golos dele, é importante nos outros fatores do jogo, vejo o pacote completo», garantiu.

Mas Schmidt também tinha elogios reservados para Musa: «O Musa também está bem esta época. Normalmente joga a partir do banco, mas, no entanto, penso que teve bom impacto, especialmente nas últimas semanas. Desenvolveu alguns detalhes face ao início, marcou um bom golo com o Estoril, estava em fora de jogo, teve uma boa ocasião com o Gil Vicente, mas teve azar com a barra. Espero que amanhã esteja pronto para marcar, seja do banco ou de início.»