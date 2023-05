Consistência foi a palavra mais utilizada por Artur Jorge, na conferência antes da visita do Sp. Braga à Luz. O técnico aproveitou ainda aligeirar a pressão da equipa em vésperas do confronto que pode ser importante nas contas do título.



«O nosso lado competitivo esteve em destaque no caminho que nos trouxe onde estamos hoje. Conseguimos ser competitivos e tivemos competência. Essa competência dá-nos o registo de sete vitórias e um empate nos últimos oito jogos. Espero ter essa competitividade amanhã [sábado] e que possamos ter a determinação, ambição e coragem suficientes para irmos em busca de um jogo bem conseguido. Vamos tentar ganhar como nos outros jogos», começou por dizer, em conferência de imprensa.



«Diria que a maior responsabilidade é do Benfica que investiu e apostou na sua própria classificação. Vamos procurar ter um Sp. Braga forte, determinado, ambicioso e acima de tudo, com capacidade de olhar para o jogo com determinação para o vencer», acrescentou.



Será este o jogo mais importante da história do Sp. Braga? Artur Jorge sublinhou que não. «Não é mais importante que os outros. Esta caminhada não se faz de apenas um jogo. Na maioria dos jogos conseguimos ter capacidade para atingirmos os nossos objetivos. Tivemos alguns percalços, não quero destacar este jogo nem no que respeita à época nem à história do Sp. Braga. Temos uma história mais rica do que apenas este jogo», defendeu.



O treinador lembrou ainda que se os minhotos tivessem vencido «Desp. Chaves e Casa Pia, clubes não considerados "grandes"» estariam em primeiro lugar e recusou adiantar quem está mais forte dos três da frente nesta reta final.



«Temos trabalhado para fazer uma ponta final de grande nível exibicional e em termos de resultados. Não me quero alongar no que diz respeito à avaliação dos rivais, mas sabemos qual o caminho e o que temos para fazer. Estamos bem e fortes. Disse há umas semanas que não deviam esperar menos do que um Sp. Braga forte [nesta reta final]. É o que vamos tentar manter nos quatro jogos finais do campeonato», reforçou.



Al-Musrati saiu com queixas físicas no jogo do último sábado, frente ao Portimonense, e Artur Jorge não adiantou se o líbio estará disponível para o jogo com o Benfica.



Separados seis pontos (com o FC Porto pelo meio), Benfica e Sp. Braga defrontam-se este sábado, às 20h30, na Luz.