Al Musrati, um dos jogadores em risco para a visita a Luz, oi substituído ao intervalo do jogo entre o Sp. Braga e o Portimonense. No final da partida, Artur Jorge explicou a substituição do médio líbio que foi alvo de uma entrada dura por parte de Lucas Ventura na primeira parte.

«O Al-Musrati saiu porque estava condicionado. A pancada que levou estava a condicioná-lo. Percebemos, ao intervalo, que não estava nas melhores condições», referiu, na sala de imprensa do Municipal de Braga.



Além do jogador de 27 anos, André Horta, Matheus e Djaló eram os outros atletas em risco de suspensão, mas nenhum viu cartão amarelo no encontro com os algarvios.



O Benfica-Sp. Braga joga-se a 6 de maio, ou seja no próximo sábado, no estádio da Luz.