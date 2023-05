O Benfica foi multado em 26.084 euros pelos incidentes no jogo ante o Gil Vicente, em Barcelos, da 30.ª jornada da I Liga, disputado no passado sábado e que terminou com vitória das águias, por 2-0.

De acordo com o mapa de castigos do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), conhecido na quinta-feira, 10.200 euros foram por «arremesso de duas tochas para dentro do retângulo de jogo» aos 77 minutos, atrasando em «cerca de 30 segundos» o reatar do jogo, ainda que não «tenham atingido qualquer elemento».

Igual valor surgiu porque, aos «38 minutos de jogo, foi arremessada uma cadeira para dentro do terreno de jogo», algo que aconteceu também aos 86 minutos. «Estes objetos não atingiram qualquer elemento e não interferiram no normal desenrolar do jogo», lê-se no mapa do CD da FPF.

Houve ainda 4.460 euros de multa por utilização de engenhos explosivos ou pirotécnicos e 1.224 euros de multa por ter sido «arremessado um isqueiro para dentro do retângulo de jogo» na direção do médio do Gil Vicente, Vítor Carvalho, «sem que o tenha atingido».

Já o dérbi ante o Boavista, no domingo, ganho pelo FC Porto por 1-0, custou aos dragões 8.364 euros em multas, 5.100 deles por utilização de engenhos explosivos ou pirotécnicos, 2.040 por atraso no início do jogo em cinco minutos e 1.224 euros por insultos dos adeptos ao Benfica e ao Boavista.

O Sporting foi multado em 4.414 euros pelo jogo ante o Famalicão (vitória por 2-1), no domingo: 3.190 euros por utilização de engenhos explosivos ou pirotécnicos e 1.224 euros por insultos contra a Liga.

O jogo ante o Portimonense, no sábado (triunfo por 4-1), também custou multas ao Sporting de Braga. Os minhotos foram punidos em 7.045 euros, 4.335 deles relacionados com uma questão de «utilização de aparelhagem sonora». «Após a marcação dos golos do Braga, o speaker, após informar o marcador do golo, gritou a seguinte frase, aos dois, 32 e 38 minutos da primeira parte: “O mundo vai tremer”, tendo os adeptos continuado a cantar. Ao intervalo, o delegado da Liga alertou o Diretor de imprensa sobre esta situação mas este respondeu: “Escreva, escreva”, e a situação repetiu-se na segunda parte e aos 68 minutos, após o quarto golo, o speaker, no final de informar o marcador do golo, gritou a seguinte frase: “Porque eu apoio sempre de coração”, tendo os adeptos continuado a cantar». Os outros 2.710 euros foram por utilização de pirotecnia.

O Vizela-Paços de Ferreira, de sábado (vitória dos castores por 2-1) também ditou alguns castigos. O delegado dos vizelenses, Valter Vieira, que foi expulso, foi suspenso seis dias e multado em 153 euros por «protestos contra a equipa de arbitragem», tendo dito, de acordo com o relatório do árbitro: «Marca a falta car****. Isto é uma palhaçada do car****». O delegado para o controlo antidoping do Paços, Rui Dias, foi suspenso 23 dias e multado em 2.100 euros. «Rui Manuel de Sousa Dias, levantou ambos os braços com os punhos fechados, num gesto usado em sinal de vitória na direção da bancada central poente, para logo de seguida os baixar levando ambas as mãos aos genitais, agarrando-os e gesticulando na mesma direção», pode ler-se, no documento do CD.