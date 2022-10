Enzo Fernández foi o jogador escolhido para fazer a antevisão ao jogo com o Paris Saint-Germain, mas já tinha abandonado a sala de imprensa quando Roger Schmidt foi desafiado a traçar o seu perfil. O treinador do Benfica, numa declaração elogiosa, elencou os pontos fortes do médio argentino.

«Desde o primeiro dia em que chegou... na pré-época no Algarve, treinou uma vez com a equipa e fez logo o primeiro amigável. Integrou-se logo sem qualquer problema, é um futebolista muito completo, é muito bom em posse de bola, tem muito bom posicionamento e é muito criativo a jogar para a frente. Consegue pautar os ritmos de jogo e, sem bola, sabe ler o jogo, além de recuperar bolas. É jovem, mas muito completo. Se continuar assim, terá um futuro extraordinário no Benfica», considerou o técnico encarnado.

Enzo soma 14 jogos na atual temporada ao serviço do Benfica: já marcou três golos.