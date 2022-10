Um golo que valeu três pontos e deixa o Benfica com seis de vantagem no comando da Liga.

No final do clássico, Roger Schmidt abordou na conferência de imprensa a importância de vencer no Dragão.

«Ganhar não era decisivo, mas é um statement. O primeiro ganhar ao segundo é uma afirmação. Temos de melhorar e hoje era um jogo para isso mesmo. Um jogo diferente, com muitas emoções. Foi um bom teste para nós. Agora, temos de nos focar na Juventus», afirmou o técnico encarnado no rescaldo da partida.

«Cada jogo em Portugal é um primeiro jogo para mim. Falo muito com o meu staff antes de cada jogo. Todos me falavam da atmosfera deste jogo, mas senti-la aqui hoje foi muito especial. Mesmo contra dez, não foi nada fácil. Foi uma grande vitória. Estou feliz com os meus jogadores. Não porque jogámos um futebol fantástico, mas porque mostrámos uma grande atitude», concluiu o técnico alemão.