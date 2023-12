O treinador do Benfica, Roger Schmidt, foi alvo de uma monumental assobiadela na Luz, aos 65 minutos do jogo com o Farense, da 13.ª jornada da I Liga, quando tirou de jogo João Neves e Casper Tengstedt, numa altura em que lançou Gonçalo Guedes e Petar Musa para campo.

O Benfica perdia por 1-0 com o Farense no momento das alterações e foi a saída de João Neves que motivou a maior contestação por parte de milhares de adeptos no estádio.

«Benfica é nosso» e «rua, rua, rua» foram algumas das palavras proferidas por adeptos nas bancadas, além de gestos de descontentamento.

O momento de tensão levou mesmo a que seguranças e polícia fossem para perto do banco de suplentes do Benfica, até porque alguns objetos e também líquidos foram atirados ao técnico alemão, que olhou para a bancada de mãos nos bolsos.

Entretanto, uma gravação feita de outro lugar na bancada mostra a irritação do adjunto Jens Wissing, bem como o diretor-técnico do Benfica, Luisão, e o diretor de comunicação dos encarnados, Ricardo Lemos, a pedirem calma aos adeptos, com este último a retirar também alguns dos objetos arremessados.

O Benfica empatou na noite desta sexta-feira ante o Farense (1-1). Claudio Falcão abriu o marcador para os algarvios e Rafa Silva fez o empate.