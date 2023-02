A rescisão do contrato de André Almeida, cuja ligação ao Benfica terminava no final da época, foi um dos temas abordados por Rui Costa na entrevista à BTV sobre o balanço do mercado.

O presidente das águias lembrou o contributo do lateral na década passada ao serviço do clube e deixou-lhe rasgados elogios.

«Deixo o André Almeida para o fim porque o André é um dos nossos. Esteve presente nos últimos 15 títulos do clube e merece todo o respeito de todos nós. Nem sempre foi compreendido, mas será sempre um dos nossos», começou por dizer.

Rui Costa lembrou a parca utilização de Almeida no último ano e meio, e explica que a rescisão feita antes do fecho do mercado permite ao jogador prosseguir a carreira no clube que quiser.

«Depois da lesão teve pouca utilização, este ano não teve nenhum minuto. Dando-lhe a rescisão no último dia de mercado, ele pode escolher um novo clube. A rescisão aconteceu para lhe dar a possibilidade de prosseguir a carreira.»