Rui Costa, presidente do Benfica, em entrevista ao canal de televisão do clube, a justificar a transferência de Enzo Fernández para o Chelsea:

«Enzo não era uma transferência que queríamos fazer. Tudo foi feito para que essa venda não se efetuasse. Estou de consciência tranquila, mas tão triste como qualquer benfiquista. Desde o primeiro dia que tentámos não o perder a meio do ano. Eu assumi que não iria vender nenhum dos principais jogadores abaixo da cláusula de rescisão.

Mas desde o início o Enzo mostrou a vontade de não ficar no Benfica.

Nós tememos sempre o valor da cláusula de Enzo. O Chelsea começou por trazer, depois desistiu dela e voltou a dois dias do final do mercado.

Propusemos o aumento salarial. A proposta que o Chelsea lhe fez, metade dela era inviável para nós. É normal que consigam aliciar um jogador em Portugal. Ainda assim, tudo fizemos para mitigar essa perda do Enzo até ao fim da época.

Ele é um jogador extraordinário, não ia perder valor até ao fim da época. Mostrámos que no final da época, iria aparecer o Chelsea e mais um sem número de clubes. Percebo que o jogador entenda que não podia desaproveitar a proposta, até para deixar a família tranquila financeiramente para o resto da vida.»

«Demos-lhe a possibilidade de não perder um euro até ao final da época.

A meio da tarde do último dia, propus ele ficar até ao final da época, assinando logo, e reduziríamos o valor da transferência. Mas o jogador mostrou-se contra ficar no Benfica. E é aqui que as coisas mudam. Porque ele não iria perder um euro, e mesmo assim não quis ficar.

É aqui que eu mudo. Porque ele não estava a mostrar qualquer compromisso com o Benfica. Aí achei que ele não podia jogar mais no Benfica. Misturou-se o benfiquista que sou, o presidente que tem de gerir, e o homem de balneário que sempre fui.

Mostrou-se completamente descomprometido com o projeto. Estar comprometido com o projeto não é bater no peito quando marca. Isso qualquer um faz.»