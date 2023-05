Há precisamente 15 anos, Rui Costa despediu-se dos relvados.

A 11 de maio de 2008, o Maestro foi titular na última jornada do campeonato, que resultou em vitória do Benfica sobre o Vitória de Setúbal (3-0). Alinhou durante 86 minutos, altura em que foi substituído por Gilles Binya, já depois de ter assistido para o primeiro golo do jogo.

Depois de brilhar em Itália, Rui Costa regressou em 2006 para pendurar as botas no clube onde se formou e, após ser substituído, foi brindado com uma enorme ovação, a que se seguiu uma volta olímpica ao Estádio da Luz.

Já depois do apito final, o agora presidente dos encarnados continuou a ser acarinhado e despediu-se em lágrimas.

Nesse jogo, já sem Fernando Santos nem José Antonio Camacho, foi Fernando Chalana quem orientou a equipa das águias, que viria a confirmar o quarto lugar no campeonato.

Ainda se recorda de quem alinhou ao lado de Rui Costa nessa partida? Percorra a galeria associada e veja todos os nomes que jogaram pelo Benfica nesse dia.