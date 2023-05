A 11 de maio de 2008, Rui Costa despedia-se dos relvados com a camisola do clube onde se formou, o Benfica.

Esta quinta-feira, dia em que se celebram 15 anos desse momento, os encarnados fizeram questão de assinalar a data, com um vídeo nas redes sociais.

No Estádio da Luz, no triunfo frente ao Vitória de Setúbal (3-0), Rui Costa, agora presidente do clube, foi titular e saiu aos 86 minutos, debaixo de uma ovação que se prolongou para lá do apito final.