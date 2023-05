Milos Kerkez tem sido uma das figuras da presente temporada no AZ Alkmaar e o pai do jogador já confirmou conversas com o Benfica, embora o lateral esquerdo não se deixe perturbar com as notícias acerca de uma eventual transferência.

«A minha cabeça não se confunde, é à prova de bala», afirmou, em entrevista à Marca.

«Adoro o futebol espanhol, por isso vejo muito o campeonato. Lembro-me especialmente de alguns Clássicos '"malucos". Imagino-me a jogar lá um dia. Mas, como disse, não me distraio. Temos muito para jogar no AZ», acrescentou.

Formado nos húngaros do Gyori ETO, mudou-se em 2020 para os escalões jovens do Milan, mas está há duas épocas no AZ. Na última temporada, esteve tapado por Owen Wijndal, mas em 2022/23 tem sido titular habitual e já leva cinco golos e seis assistências em 48 jogos.

«Ainda me estou a adaptar ao alto nível do futebol neerlandês e a jogar a cada três ou quatro dias. Foi um pouco difícil no início, mas agora estou a habituar-me. Além disso, ser um jogador regular da seleção é uma verdadeira honra. Espero continuar assim», frisou Kerkez, internacional húngaro em seis ocasiões.

O jogador de 19 anos também se descreveu futebolisticamente. «No meu jogo há muito ataque. Gosto de apoiar no ataque, mas também ajudo muito na defesa. Ajudo os colegas a criar oportunidades com cruzamentos e, ao fazê-lo, aumentamos as nossas possibilidades de marcar. Também ajudo os médios a abrir espaços.»