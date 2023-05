Campeão europeu pelo FC Porto em 2004, Carlos Alberto criticou o ex-Benfica Roger Flores quando, durante um programa televisivo, foi desafiado a escolher a categoria «jogava menos do que eu e todos achavam que era um craque».

«O Roger Flores não jogava nada. Têm três títulos: o Brasileirão que ele jogou comigo no Corinthians, que naquela equipa era "mole", a Série C pelo Fluminense, que para mim é derrota, e o de eleitor quando ele vai votar», começou por dizer no «Resenha ESPN».

«Jogador sobrevalorizado, quando foi para o Benfica só sujou a roupa lá», acrescentou.

Recorde-se que Roger chegou ao Benfica em 2001 e deixou a Luz em 2004, mas pelo meio ainda foi emprestado ao Fluminense.