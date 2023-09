O treinador do Salzburgo, Gerhard Struber, em declarações na conferência de imprensa após a vitória frente ao Benfica (2-0), no Estádio da Luz, em jogo do grupo D da Liga dos Campeões:

[Análise ao jogo] É uma análise boa, especialmente quando se joga contra uma equipa desta qualidade e se vence desta maneira. A sensação é ótima, sinto-me muito bem, o ambiente no balneário… é um momento mágico que vivemos juntos. Sabíamos que esta equipa do Benfica pressiona muito, precisávamos de intensidade. O facto de ter havido oportunidades tão cedo, com dois penáltis, foi uma surpresa, mas preparámos bem a equipa para isto e os rapazes acabaram por tomar boas decisões. A expulsão do Benfica mudou um pouco a abordagem. Nessa altura a começou a desenhar-se a vitória, a ser mais realista, e depois vimos um jogo em que o nosso guarda-redes foi extraordinário. Na segunda parte defendemos mais atrás, tentámos encontrar soluções. O nosso guarda-redes defendeu tudo e só posso estar mais do que satisfeito com o rendimento da equipa.

[Sobre a juventude da equipa] Foi um grande tema durante a semana, como podemos proteger os jovens e ter esta dinâmica. Eles sabem exatamente qual é a tarefa e a mentalidade que temos é importante e boa. Esta equipa sabe o que fazer, parece muito experiente, e jogos como este dão-nos uma excelente oportunidade de evoluirmos ainda mais.

[Sobre Simic] No fundo, o importante é ele acreditar em si próprio. É jovem, sabe do que é capaz, tem confiança e nas últimas semanas tem ganho experiência. É um jogador versátil, físico, dá uma boa profundidade e é muito difícil defendê-lo. Dá sempre tudo, mereceu este momento e aproveitou-o ao máximo.

[Jogadores dizem que esta é a maior vitória da história do Salzburgo] Estou muito contente com o nosso rendimento e com a abordagem que tiveram. Seguiram o plano do jogo, foram corajosos. Não se trata de menosprezar vitórias passadas, só quero dizer que estou muito orgulhoso dos meus jogadores, contra uma equipa desta dimensão, com dois campeões do mundo [Otamendi e Di María], com muito mais experiência… estou muito impressionado.

[Evitar euforias é importante?] Sim, isso é muito importante. Foi uma vitória, podemos festejar um bocadinho, mas é apenas o primeiro jogo, é uma competição que dura muito tempo e como já dissemos queremos ir ganhando balanço, levar esta competição jogo a jogo. É um bom arranque, dá boas sensações, mas é só isso.»