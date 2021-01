O treinador do Benfica, Jorge Jesus, em declarações na flash interview da SportTV+ após o empate frente ao Santa Clara (1-1), da 12.ª jornada da Liga:

«A primeira parte foi muito boa, com muita qualidade. Um golo bonito, com algumas situações bonitas. Dominámos todos os momentos do jogo. Quando o Gilberto saiu a equipa quebrou, não só defensivamente. A equipa quando sofreu o golo, ficou um pouco preocupada. Depois do 1-1 voltámos à normalidade, mas já não fomos uma equipa tão perigosa. Dominámos o jogo, mas não criámos grandes oportunidades. E o Santa Clara defendeu-se bem. Perdemos dois pontos, num campo difícil, com uma equipa que se bate bem, mas tínhamos todas as oportunidades de sair daqui com uma vitória.

[Substituições] Tentámos mexer com o jogo. Há vários jogadores que es~taio de fora, tentámos dar mais criatividade à equipa. Não conseguimos ganhar os corredores com tanta facilidade. Também é verdade que o Santa Clara se fechou bem. Tentámos mexer, mas não conseguimos mexer com o jogo.

[Diferença pontual para o Sporting preocupa] Não, estamos todos colados no segundo lugar, estamos na 12.ª jornada e há muito campeonato. Espero bem poder recuperar o plantel todo. Tudo isso tem influência no plantel, mas não tem nada a ver com o jogo hoje. Devíamos ter ganho, tivemos todas as possibilidades para ganhar.

[Gilberto] Tem um golpe muito profundo na cabeça, não sei quantos pontos vai levar. Foi a nossa primeira quebra.»