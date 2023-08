Andreas Schjelderup quer sair do Benfica, mas Roger Schmidt evita para já antecipar cenários sobre o futuro imediato do norueguês de 19 anos.

«Schjelderup? Nada foi anunciado. Não posso adiantar muito agora», afirmou o técnico do Benfica na conferência de imprensa do início desta tarde no Seixal, em que fez a antevisão do jogo com o Gil Vicente.

Schmidt salientou ainda assim o compromisso de todo o grupo de trabalho a poucos dias do fecho do mercado, quando ainda há algumas situações indefinidas: «Os meus jogadores estão totalmente focados nos treinos. Mesmo em situações mais complicadas em termos pessoais, há uma entrega total. Estou feliz com a atitude dos jogadores, independentemente dos rumores.»